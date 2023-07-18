عقدت الكويت ومملكة هولندا الجولة السابعة من المشاورات السياسية الثنائية في لاهاي مساء الاثنين.

وذكر بيان صادر عن السفارة الكويتية في لاهاي اليوم انه تم استعراض العلاقات الثنائية القوية بين البلدين خلال المشاورات وسبل تطويرها في جميع المجالات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الستين لبدء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين العام المقبل.



وناقش الجانبان أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، لافتين إلى تقارب الرؤى حول جميع القضايا مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا الصدد.



وأضاف البيان ان مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي ترأس الجانب الكويتي فيما ترأس الجانب الهولندي المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينك.



وحضر اللقاء سفير الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري والقائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.