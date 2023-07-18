نهنئ أبطالنا من ذوي الهمم بإنجازهم الرياضي المشرف وحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في «الأولمبياد الخاص» ونشكر باسم الكويت أسر أبطالنا على الاهتمام بهم ودعمهم

نشكر كل القائمين على إعداد أبطالنا وتهيئتهم لتمثيل الكويت في هذا المحفل الرياضي الدولي وتحقيقهم مراكز متقدمة وحصدهم الجوائز

نوجّه كل الجهات المعنية بالدولة للاهتمام بأبنائنا المتميزين وتذليل الصعاب أمامهم وتحفيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصولاً لجني ثمار تميزهم ورفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل

شيخة العبدالله: اهتمام الكويت بالبناء البشري قبل اهتمامها ببناء العمارات والشوارع أوصلنا إلى هذه الإنجازات العالمية

رحاب بورسلي: أبطالنا تسلّحوا بالعزيمة والإصرار على مواصلة الجهد لتحقيق طموحهم دون أن تثنيهم إعاقة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي جاسم النوري ومؤسس نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي، حيث قدموا لسموه أبناءه وبناته الأبطال المشاركين الحاصلين على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ومراكز متقدمة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله على كل المخلوقات ومنحه للعطاء مهارات وقدرات والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله ملء الأرض والسموات.

سعادة الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح

الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين..

السيد جاسم محمد عبدالله النوري

رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي..

السيدة رحاب محمد بورسلي

مؤسس نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي..

بناتي وأبنائي الأبطال من ذوي الهمم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني اليوم استقبالكم لأنقل لكم تهاني قائدنا ووالدنا صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأهنئ أبطال الكويت من ذوي الهمم الحاصلين على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ومراكز متقدمة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وإذ نقدر هذا الإنجاز الرياضي المشرف، فإننا نشكر باسم الكويت أسر أبطالنا على الاهتمام بهم ودعمهم.. كما نشكر كل القائمين على إعدادهم وتهيئتهم لتمثيل الكويت في هذا المحفل الرياضي الدولي وتحقيقهم مراكز متقدمة وحصدهم الجوائز.

الحضور الكريم:

نؤكد دائما أن بناتنا وأبناءنا هم ثروتنا الحقيقية وأن الاستثمار فيهم هدف وغاية ورسالتنا لأبطالنا اليوم تتمثل في أن الإنجازات تتحقق بالثقة في النفس والصبر والعزيمة والتحدي وهذه ركائز من يتطلع إلى التميز ووصيتنا الدائمة المحافظة على القمة حيث إن الوصول إليها سهل لكن المحافظة عليها تحتاج إلى مزيد من الجهد.

وفي هذه المناسبة نوجه كل الجهات المعنية بالدولة إلى الاهتمام بأبنائنا المتميزين لاسيما ذوي الهمم وذلك بتذليل الصعاب أمامهم وتحفيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصولا لجني ثمار تميزهم ورفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل الإقليمية والدولية.

في الختام،،،

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ودوام التميز لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لقائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسدد بالخير على دروب التوفيق خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،»

ثم ألقت الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين كلمتها لهذه المناسبة:

«سيدي اليوم نحن في معيتك وفي مجلسك العامر مع أبنائك أتينا لنقدم لك الشكر العميق لمتابعتك وحرصك على وجودهم هناك وهم في ألمانيا والسؤال عنهم فهم يرحبون بهذه المبادرات ويشكرونك وسيقدمون لك بعض من الميداليات التي أحرزوها وطبعا هذا طال عمرك لم يأت من فراغ بل أتى من اهتمام الدولة.. الدولة ككل من مؤسساتها حكومية أو أهلية والشعب كذلك.. وهناك الكثير ممن يتساءلون عن هذه الدولة الصغيرة التي تحرز مثل هذا الإنجاز، ليست المرة الأولى.. بل أكثر من مرة إذا كان أبنائي المعاقون أو كان من أبنائنا الشباب الأصحاء دائما التساؤل دولة مثل الكويت بحجمها ويحرزون هذه الميداليات قلنا لهم هذا لم يأت من فراغ بل من اهتمام كثير من المسؤولين، كما أن الكويت اهتمت طال عمرك بالبناء البشري قبل اهتمامها في بناء العمارات والشوارع فهذا الاهتمام أوصلنا لهذه الإنجازات العالمية والاهتمام الزائد بتوفير كل احتياجاتهم فهذا ما يحتاجه الأبناء والشباب من اهتمام القيادة والحمد لله نحن لدينا قيادة ومجلس أمة ولدينا شعب كويتي مهتم بهذه الفئة، شاكرين لسموك اعطاءنا من وقتك، ولم تقصر طال عمرك، وهؤلاء أبناؤك بين يديك ولديهم اقتراحات وأمور ان شاء الله ستتحقق في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شكرا».

وألقت مؤسسة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمديرة الوطنية للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والدنا الغالي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الله يحفظك ويحميك، لقد فاقت سعادة حصولنا على الميداليات المتنوعة شرف مقابلة سموكم وإتاحة الفرصة لتقديم هذا الانجاز بين يدي سموكم الوالد الغالي، استأذنك بأن أعرض انجازات ابنائك على عجالة، فبالرغم من إقصائهم في كثير من المناسبات إلا أنهم تسلحوا بالعزيمة والإصرار على مواصلة الجهد لتحقيق طموحهم، بلا شك يقف خلفهم أولياء أمور داعمين وشخصيات إنسانية تعشق العمل التطوعي، واليوم برغم من علو الأمواج وتلاطمها في طريقهم تجدهم يتمسكون أشد التمسك بمطالبهم وتحقيقها، فها هم يحققون الذهب ويشاركون في حضور المحافل الدولية وتمثيل بلدهم الكويت بالمؤتمرات والملتقيات دون أن تثنيهم إعاقة ذهنية أو حتى مجتمعية.

سموكم الكريم..

إن هذه الإنجازات التي بين يدي سموكم اليوم تمت بظروف فنية قاسية جدا عليهم من عدم توافر مرافق رياضية تحترم خصوصية إعاقتهم وتوفر موارد بشرية ومالية، وها هم يتخطون العقبات ويرفعون علم بلدهم الغالي خفاقا.

بهذه المناسبة…نتقدم إليكم نحن أولياء أمور الإعاقات الذهنية والقائمين على شؤونهم بطلب احتوائهم ضمن خطط الدولة التنموية وفعالياتها.

فلنا عظيم الامل بقرار من سموكم يدمج أبناءنا تعليميا ووظيفيا ورياضيا واجتماعيا بعيدا عن نظرة الاستحسان والعاطفة والمرض.

فالتشريعات الوطنية والدولية احتوت تلك المفاهيم وطالبت بتفعيلها وحتى لا يتخلف أحد عن الركب.

ولنحقق مجتمعين رؤية بلدنا الكويت الغالية بالتنمية المستدامة في 2035م.

ختاما…نتمنى طولة العمر والصحة والعافية لسموك الكريم وأن تشملنا زيارتك السنوية في شهر رمضان المبارك كعادتك في تفقد أحوال الرعية.

والسلام

بعدها، ألقت اللاعبة شيخة جاسم الهنيدي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور، بعد ذلك تم تقديم شرح لسموه عن إنجازات نادي الطموح الكويتي الرياضي والتي حققها أبطال النادي خلال الفترة من عام 2018 إلى 2023 حيث أشاد سموه بهذه الإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها أبناؤه وبناته اللاعبون واللاعبات ليمثلوا مصدر فخر واعتزاز بإثباتهم على قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تحدي كل الصعاب، بعدها تم التقاط صورة تذكارية لهذه المناسبة.

حضر حفل التكريم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

مشكور يا يا شيخنا

فيما يلي نص القصيدة التي ألقتها اللاعبة شيخة جاسم الهنيدي ولاقت استحسان الحضور:

«مشكور يا شيخنا الكل عندك حضر

ونستنا انت ابونا

انت السند

وانت الظهر..

إحنا عيال الكويت..

جينالك اليوم بالبشارة..

احنا عيال الكويت..

شرفنا ديرتنا بعزم ومهارة..

معاق بالذهن شوفوني

بس ترى كلي شطارة

الاولمبياد الخاص حس فينا بشر

شرع لنا الأبواب والكل انبهر

كل الامم تسأل

من وين هذا البطل حضر؟

قلت لهم:

من الكويت أرض الخير

تشهد لها الانسانية وكل البشر

أحلامنا انجاز يا ناس وفخر

بإشراعنا عبرنا أنهار وبحر

حيو فينا روح الفخر

انجازنا احلى ثمر

مشكور يا شيخنا

الكل عندك حضر

ونستنا انت ابونا

وانت السند

وانت الظهر

وسلامتكم»