محمد الجلاهمة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن استمرار فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإشرافية التالية: (مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم). ‫

ودعت موظفي الإدارة العامة للجمارك الراغبين بالتقدم لشغل الوظيفة الإشرافية السابقة وتتوافر بهم الشروط، التقديم عن طريق الحضور الشخصي الى ادارة السجل العام او التقديم عن طريق التراسل الإلكتروني في الجمارك «برنامج السور» موجه الى ادارة السجل العام او التقديم عن طريق الايميل الخاص في إدارة السجل العام ([email protected]) ‫مع مراعاة أن يكون التقديم عن طريق النموذج الخاص والمنشور بالموقع الإلكتروني في خانة التعاميم الجمركية. ‫

وقالت إن آخر يوم لاستلام طلبات التقديم يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.