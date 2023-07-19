بيروت ـ عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي في زيارة وداعية، وتناول البحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والدور الذي تقوم به قطر حيال الأوضاع القائمة في لبنان، وأعرب السفير القطري لسماحته خلال اللقاء عن «وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان لاسيما في الظروف الراهنة وأمله الوصول إلى حلول ناجعة».



وكان اللقاء مناسبة، شكر خلالها شيخ العقل للسفير القطري زيارته، متمنيا له «التوفيق في مهامه»، ومشيدا بكل «الجهود المخلصة التي من شأنها دعم لبنان، لتجاوز المحنة التي يمر بها وأنهكت مقومات صموده على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمؤسساتية العامة»، آملا «بخطوات تتيح المجال للحلول المنتظرة وتكون في مستوى وحجم التحديات التي تواجه لبنان، لوضع الوطن على سكة النجاة واستعادة الدولة لمكانتها والاعتبار للدستور».



كما استقبل الشيخ أبي المنى نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، قائلا: بحثنا في انتخابات رئاسة الجمهورية وضرورة إنجازها بأسرع وقت بأي مقاربة دستورية ممكن تحقيقها بين اللبنانيين وأهمية الشروع بالحلول الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للوضع الضاغط على المواطن، والبيانات والمقررات التي صدرت من مجموعات دولية مختلفة ومنها برلمان الاتحاد الأوروبي، حيث حمل قراره الأخير عوامل إيجابية جدا للبلد، وأهمية الحث على إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار التحقيقات في مرفأ بيروت، وكذلك بيان اجتماع الدول الخمس وهو مهم ومتقدم جدا بموقفه في الدعوة لانتخابات رئاسية سريعة ومناقشة إجراءات بحق المعرقلين لها ووضع مواصفات واضحة لرئيس الجمهورية بتجسيده النزاهة وجمع اللبنانيين وقيامه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ولفتة البيان حول استكمال التحقيقات حول العدالة. كل هذه الأمور والتطورات إيجابية بالنسبة للبنان، على أمل ان تكون هناك حركة إيجابية أيضا باتجاه الانتخابات الرئاسية ضمن الأطر الدستورية المتاحة أمامنا.



واستقبل وفد «لقاء التوازن الوطني» الذي حث على تسريع انتخاب رئيس للجمهورية كي تستقيم الأمور الدستورية في البلد.



وهنأ أبي المنى المسلمين عموما بحلول شهر المحرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة.