بيروت ـ خلدون قواص



وصف مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ما يجري على الساحة اللبنانية من شغور رئاسي، وتصريف أعمال في الحكومة بالحدود الضيقة، وتعطيل انعقاد جلسات تشريعية في المجلس النيابي بالمعيب في حق كل من يعرقل إنجاز هذه الاستحقاقات التي لا ينهض البلد من دون تحقيقها، وأولها انتخاب رئيس ليعيد للوطن مكانته، وللمؤسسات توازنها. وتوجه في رسالته بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة الى كل النواب اللبنانيين، ونواب المسلمين بالذات بالقول: أنتم تشكون من قلة الوزن والتوازن، وما ذلك إلا للتشرذم الذي نال من وحدة الصف، ومن القدرة على التضامن ورعاية المصالح. لا بد من أن تجتمعوا ليس لحفظ حقوقكم فقط، بل ولتحقيق المصلحة الوطنية، في أن يكون للبنان رئيس، تمكنه الكفاءة والخبرة والنزاهة من أن يتقدم الصفوف، لحل المشكلات المتراكمة. إن لم يكن لكم بسبب وحدتكم وزن في انتخاب الرئيس العتيد، فلن يكون لكم وزن في الحكومة ورئيسها.



وأضاف: ما شهد لبنان إلا في النادر هذه الملفات المتشابكة والمعقدة، في الأمن الوطني، وفي الاقتصاد، وفي العمل السياسي، وفي علاقاته العربية والدولية. وهذا التعقد في الملفات، له ثلاث علل: إصرار كل فريق على جذب المياه إلى طاحونه وحده، وفي الصغيرة قبل الكبيرة. ولذلك، تتكاثر التجاذبات والنزاعات إلى ما لا نهاية. وإذا كان هذا الأمر خطأ في أساليب مواجهة الاختلافات، فإن العلة الأخرى أكبر وأفجع، وتتمثل في استمرار الخلافات بشأن الثوابت التي لا يجوز أن تستمر، لأنها تشكل ضربا للأسس التي يقوم عليها العيش المشترك، وتقوم عليها الحياة الوطنية الاجتماعية والسياسية.



وتابع: نحن كلبنانيين مهما اختلفنا فسنبقى محافظين على لبنان العربي الهوية والانتماء، وإذا لم نسارع إلى تدارك هذا الأمر بتنفيذ هذه الاستحقاقات فإن الشرخ والفتت والانهيار والفوضى بشتى أنواعها ستزداد، كفانا تذاكيا ومزايدات على بعضنا بعضا، فعلى الجميع التنازل لمصلحة الوطن، وإلا فنحن ذاهبون إلى الظلام، حيث تنتظرنا الويلات والمصائب التي ستقع على الوطن وعلى جميع اللبنانيين.



إن السكوت عن مطالب اللبنانيين المحقة جريمة لا تغتفر، وتحقيقها مطالب به كل مسؤول في هذه الدولة أيا كان موقعه، لقد نفد صبر المواطن الذي يعاني الأمرين في معيشته، لا نريد بعد اليوم أقوالا وخطابات ومواقف وتصاريح رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل نريد أفعالا تنتشل المواطنين مما هم فيه، انتظرنا بما يكفي، صرختنا اليوم هي صرخة كل الناس الذين يعانون مما يجري في وطننا، ونحن في نظرنا وفي نظر كل اللبنانيين الجميع مسؤولون ويتحملون الأخطاء والخطايا، رغم تفاوت الدرجات في المسؤولية. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾.



وختم: إن المرجعيات الدينية دورها وطني وتوجيهي، ولم تقصر في رفع الصوت دائما لحث المسؤولين على اتخاذ المبادرات والقرارات التي تهم الوطن والمواطن، ولكن يبدو أنه ليس هناك من مجيب، وهذا لا يعني أننا استسلمنا للأمر الواقع المؤلم، وسنبقى نطالب بهذه الحقوق وندعو دائما إلى تحقيقها، ونقف في وجه الظلم الذي يلاحق الناس في حياتهم، فما ضاع حق وراءه مطالب، فالمطالبة بالحقوق أمر مشروع كفله الدستور. وعلينا أن نهاجر من التخاذل إلى التناصر، ومن التفرقة إلى الوحدة، ومن المصالح الخاصة إلى المصلحة العامة، وعهدنا في وطننا الحالي، هو وثيقة الوفاق الوطني، والدستور.