أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت أهمية مبادرة «بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي» تتمثل في كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الذكاء الاصطناعي.



وأشار الوزير إلى تقدم مصر 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة «تورتواز ميديا»، كما تقدمت 17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالمجال، لافتا إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم تشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يضم الجهات المعنية بهذه التكنولوجيا، كما تم وضع استراتيجية وطنية خاصة بالمجال.



جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي في مركز إبداع مصر الرقمية (الجيزة) والذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Dell Technologies بمصر.



وأوضح أنه تم خلاله بناء قدرات 500 طالب في خمس جامعات وهي: القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وتضمنت فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي، عقد هاكثون حول تحسين كفاءة المياه في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي بمشاركة 60 طالبا يمثلون 10 فرق من الجامعات المشاركة في الدورة الأولى للمبادرة.



وأضاف د.عمرو طلعت أن المبادرة تجسد التعاون البناء بين عناصر المجتمع المعلوماتي وهى القطاع الحكومي، والمجتمع الأكاديمي، والقطاع الخاص، والشباب المبدع الخلاق، مؤكدا أن النجاح في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبرز في تطويع التكنولوجيا لإحداث آثر ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في مختلف قطاعاته.



وأشار إلى استمرار الوزارة في إطلاق المزيد من البرامج التدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لتوسيع قاعدة الكوادر القادرة على تطويع التقنيات المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف قطاعات الدولة، وكذلك التوسع في البرامج التي تستهدف جميع الفئات من طلبة المدارس وطلاب الجامعات والخريجين، وكذلك لتشجيع الشباب من مختلف الخلفيات العلمية على الالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتخاذه مسارا مهنيا.



وأشار د.عمرو طلعت إلى جهود الوزارة لتشجيع الشباب على الابتكار والفكر الخلاق لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع من خلال إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لتكون مقصدا لكل شاب لديه فكرة يتطلع لتحويلها إلى شركة، موضحا أنه تم البدء بإنشاء 6 مراكز وتمت مضاعفة العدد خلال عامين لتصل إلى 12 مركزا، مؤكدا أنه سيتم الوصول إلى 20 مركزا في 20 محافظة مع نهاية العام الحالي.



ودعا د.عمرو طلعت الطلاب إلى الاستمرارية في التعلم واكتساب المزيد من المعرفة لكى يستطيعوا مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.