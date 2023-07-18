عقدت لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء اجتماعا دعت له كلا من مدير إدارة رعاية الأحداث وفريق «نون» التطوعي لتشجيع القراءة والاهتمام بالكتاب.

وقال رئيس اللجنة د.عبدالرضا أسيري إن الاجتماع ناقش مشروع اللجنة لتطوير مكتبة إدارة رعاية الأحداث من خلال التعاون السخي الذي أبداه د.جاسم الكندري مدير إدارة الاحداث لتنفيذ الفكرة وذلك بالتعاون مع الفريق التطوعي (نون) برئاسة دعاء ادريس وهاشم قاسم.

وأضاف «جاء هذا الاجتماع بعد الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الديوان ممثلا بلجنة الشكاوى والتظلمات في يونيو الماضي للاطلاع على أحوال النزلاء والإدارة وذلك من واقع اختصاص اللجنة الرقيبة على دور الايواء والسجون والتوقيف».

وخلص الاجتماع إلى تكوين فريق تنسيقي يضم الجهات المجتمعة لتنفيذ المشروع في مباني الإدارة الحالية والمبني الجديد المزمع تدشينه خلال الأشهر القليلة القادمة، وستشارك فيه العديد من دور النشر والافراد تطوعا.