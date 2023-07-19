القاهرة ـ خلود أبوالمجد



أطلق اليوم البوستر الدعائي للفيلم الروائي For My Country للمخرج رشيد حامي وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع طرحه على إحدى منصات العرض الشهيرة، ويعرض الفيلم مصحوبا بالترجمة العربية.



وكان عرض فيلم For My Country العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث ترشح لنيل جائزة الأسد الذهبي، بينما كان عرضه العربي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وإلى جانب ذلك شارك في العديد من المهرجانات الدولية من بينها المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني في نامور، ومهرجان سينميد للسينما المتوسطية في مونبيلييه، ومهرجان إشبيلية للفيلم الأوروبي، ومهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان الحصان الذهبي السينمائي في تايبيه، ومهرجان آراس السينمائي الدولي، ومهرجان أنجييه السينمائي الأول الأوروبي.



يدور الفيلم حول عيسى، ضابط شاب من أصول جزائرية، يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية. وأثناء حزن عائلته، تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى وسط رفض الجيش تحمل المسؤولية. يحاول إسماعيل، أخوه الأكبر المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة أثناء محاربتهم لنيل العدالة لعيسى.



من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف الشهير أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، كريم لكلو، أليسيا هافا، لبنى أزابال، شين بومدين، سمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا، وإنتاج Mizar Films، وتتولى توزيع الفيلم في العالم العربي شركة MAD Solutions.



وكان الفيلم قد تلقى ثناء عالميا في وسائل العالم، إذ أشاد موقع سكرين دايلي بالمخرج: «قوة المخرج تكمن في قدرته على تصوير الحياة الأسرية، إذ إن طريقته في إدراج عقيدة وإيمان العائلة ترسخ واقعية الفيلم أكثر»، وأضاف موقع MIME News «تكمن عبقرية الفيلم في سرد حكايته بطريقة تسمح للمشاهد باستنباط وملء فراغات لحظات السكوت بنفسه».