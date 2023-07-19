تحتل «بيتكوين» حاليا المرتبة 12 من بين الأصول الأكثر قيمة عالميا والقابلة للاستثمار والقياس، وذلك بعد 14 عاما فقط من صدورها.



وبحسب موقع Companiesmarketcap.com، الذي يقيس القيمة السوقية لجميع الأصول، بما في ذلك الشركات المدرجة والمعادن الثمينة والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة، فإن القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شهرة في عالم «الكربتو» هي عند قرابة 587 مليار دولار ويقارن هذا مع أكثر من تريليون دولار للعملة المشفرة كانت قد وصلت إليها عند قمتها التاريخية البالغة أكثر من 69 ألف دولار في عام 2021 لتخرج بذلك من قائمة أكثر 10 أصول قيمة في العالم محتلة المرتبة 12 عالميا.



ومع الارتفاعات الأخيرة المدفوعة بالتضخم، وسع الذهب الفارق مع أعلى الأصول قيمة عالميا، إذ تبلغ قيمة إجمالي الذهب المستخرج والموجود فوق سطح الأرض بخلاف احتياطيات المناجم أكثر من 12 تريليون دولار.



وكشفت بيانات موقع companiesmarketcap عن وجود سلعتين فقط في القائمة، فيما كانت باقي الأصول متمثلة في الشركات المدرجة علنا في البورصات، والتي هيمنت عليه شركات التكنولوجيا، واقتنصت شركة «آبل» المرتبة الثانية في القائمة، والتي تتخطى قيمتها 3.1 تريليونات دولار.



بينما تأتي شركة «أرامكو» كرابع أكثر الأصول قيمة على وجه الأرض بقيمة سوقية عند 2.084 تريليون دولار والوحيدة بين شركات الطاقة، كما تعتبر أحد اثنتين من الشركات العربية المدرجة ضمن قائمة أعلى 100 شركة/ أصول قيمة، حيث تحتل IHC الإماراتية المرتبة 39.



واللافت أن سعر الفضة قد انخفض بنسبة 40% تقريبا خلال الـ 12 عاما الماضية، لتنخفض إجمالي قيمة الفضة التي تم تعدينها حتى نهاية العام الماضي أكثر من 1.4 تريليون دولار.



وعلى جانب الأداء، فقد شهدت السنوات الـ 12 الماضية ارتفاعات كبيرة لبعض فئات الأصول أكثر من غيرها، إلا أن العملات المشفرة كانت الأكثر جنونا، خاصة عند مقارنة السعر الحالي لأكبر عملة مشفرة مع بداياتها في عام 2009.