أقامت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت، فعالية النسخة الثانية من جائزة الراحل د.جاسم محمد حسين بن عيسى، رحمه الله، والذي يعد أول طبيب أسنان كويتي بدعم من مؤسسة السيافي الطبية، حيث كرمت الكلية الخريجات المتفوقات للعام الأكاديمي 2023/2022 وهن: د.روان عارف، ود.الغالية العلي، ود.آلاء الخليفة، كما كرمت الموظفين المتميزين وهم: رانيا الكليب، ومنى بن نخي، وحمود خان، وجيهان أحمد، وفاطمة العبيان، وفاطمة السالمي، وأفراح جمشير، وذلك بحضور ذوي الراحل ممثلين بنجله شريف جاسم بن عيسى، وحفيده جاسم شريف بن عيسى، وبحضور المدير الإداري جواد الغريب وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.



بهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي أن الأثر الطيب الذي تركه رائد أطباء الأسنان الكويتيين د.جاسم بن عيسى ما زال مستمرا، مؤكدا أنه شخصيا وفي بدايات عمله التقى بالراحل أثناء مزاولته المهنة، ووجد منه كل دعم ونصح وتعامل أبوي، وأنه لم يبخل في ذلك على أحد.



وحول تكريم المتميزين، أشار د.العازمي إلى أن اختيار المتميزين يعد مهمة صعبة، نظرا لأن الطاقم الإداري في الكلية حافل بهم، مؤكدا أن الدقة في إنجاز عملهم ومهامهم دليل على تميزهم، وكذلك على روح التعاون بينهم، مقدما شكره الجزيل للحضور والرعاة الداعمين لهذه الفعالية.