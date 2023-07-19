عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري أمس.



في بداية الجلسة، أعرب أمير قطر عن ترحيبه برئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق في دولة قطر، متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنمو، ومؤكدا على أهمية هذه الزيارة لما سيترتب عليها من زيادة في التواصل والتنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين سيعزز التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين.



وعبر الشيخ تميم بن حمد عن سعادته بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى الشراكة الإستراتيجي، موضحا أن هذا الإعلان سوف يسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى مستويات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في الطاقة، ومنوها بمستوى التعاون مع الشركات اليابانية في قطر.



من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن شكره على الترحيب وحفاوة الاستقبال، معربا عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية القطرية اليابانية، ومؤكدا على أهميتها، ومتطلعا للارتقاء بها إلى أعلى المستويات خلال الخمسين سنة القادمة، مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة اليابانية ـ القطرية على مختلف الصعد.



في هذا الصدد، عبر عن سعادته بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي.



وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين، لاسيما في مجالي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة.



كما تبادل أمير قطر ورئيس وزراء اليابان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.



كما عقد صاحب السمو الشيخ تميم حمد ورئيس الوزراء الياباني لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقد أقام أمير قطر مأدبة غداء تكريما لرئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق له.



وكانت قد أقيمت لرئيس الوزراء الياباني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.