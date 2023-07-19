السفير المالكي: «كونا» تؤدي رسالة إعلامية بكل رصانة ومسؤولية



بحثت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم اليوم الثلاثاء مع سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح المالكي أوجه التعاون الإعلامي المشترك وسبل تطويره في المجالات المختلفة ليواكب مستوى العلاقات «الأخوية» التي تجمع الكويت والبحرين.



جاء ذلك خلال استقبال السالم بمكتبها السفير المالكي، إذ تناولا فرص التعاون الإعلامي وتوسيع آفاقه وسبل تطويره لاسيما بين وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ونظيرتها البحرينية (بنا).



وقالت السالم ان ثمة رغبة جادة متبادلة في تعزيز مجالات التعاون المختلفة بين الكويت والبحرين ولاسيما بين المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها وكالتا «كونا» و«بنا».



وشددت على ضرورة استمرار التعاون الاعلامي واللقاءات المتبادلة مع الاشقاء في البحرين للارتقاء بالخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة والقدرات المهنية المتنوعة للجانبين وتعزيزها في شتى المجالات.



من جهته، أشاد السفير المالكي بالجهود الإعلامية المتميزة التي تبذلها وكالة «كونا» والرسالة الاعلامية التي تؤديها بكل رصانة ومسؤولية، مضيفا ان هناك توافقا في الرؤى بين الجانبين بما يعكس عمق ومتانة العلاقات البحرينية -الكويتية وخاصة في المجال الاعلامي.