

قال مسؤولون بالشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية أسفر عن مقتل شخصين على الأقل أحدهما المهاجم وإصابة عدد آخر في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان.



وأعلنت حركة «الجهاد الباكستانية» حديثة النشأة مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم نشر اسمه إن الهجوم أسفر عن «قتيل وسبعة جرحى لكن جميعهم في حالة مستقرة».



وقالت الشرطة إن الانفجار كان هجوما انتحاريا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.



وعبر الجيش الباكستاني يوم الجمعة الماضي عن بالغ القلق من وجود ملاذات آمنة لمسلحين في أفغانستان المجاورة، وهدد «برد حاسم» بعد مقتل 12 من جنوده في هجومين.