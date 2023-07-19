توفي المغني والملحن البرازيلي جواو دوناتو، أحد رواد موسيقى بوسا نوفا، عن 88 عاما في ريو دي جانيرو، على ما أعلن مقربون منه.



وجاء في بيان نشر على حساب الموسيقي الرسمي، على إنستغرام امس «استيقظت جنة الملحنين بسعادة أكبر: فقد انتقل إليها جواو دوناتو لعزف ألحانه الرائعة».



ولم يتم تحديد سبب الوفاة في البيان، لكن دوناتو أدخل المستشفى أخيرا مصابا بالتهاب رئوي، وخضع للتنبيب منذ الأسبوع الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.



وكان حضور جواو دوناتو، المغني والملحن وعازف البيانو والأكورديون والموزع الموسيقي، تحت الأضواء أقل بروزا مقارنة بأسماء أخرى من مشاهير الفن البرازيليين من أمثال جواو جيلبرتو أو توم جوبيم، لكنه كان مرجعا لعدد كبير من الفنانين البرازيليين.