الدوحة ـ وكالات: استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الدوحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وجرى حفل استقبال رسمي لأردوغان في قصر لوسيل بالدوحة ثاني محطات جولته الخليجية، حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

واستعرض الزعيمان حرس الشرف، ثم عقدا لقاء ثنائيا تناولا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية.



وقالت وسائل إعلام تركية، ان الرئيس أردوغان أهدى أمير قطر سيارة «توغ» تركية الصنع، ونشرت صورا للشيخ تميم بن حمد أثناء تجربتها برفقة أردوغان.