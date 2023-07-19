شريف حمدي



اختتمت بورصة الكويت أمس تعاملات الأسبوع بعد ثالث الجلسات نظرا لتعطل أعمال السوق بمناسبة العام الهجري الجديد اليوم وغدا، على ان يستأنف النشاط الأحد المقبل، وذلك على مواصلة المكاسب المحققة على مستوى المؤشرات والمتغيرات خاصة القيمة السوقية التي حققت منذ بداية يوليو الجاري مكاسب بلغت 1.68 مليار دينار لتصل إلى 43.203 مليارا بنهاية جلسة امس.



وعززت مكاسب البورصة الكويتية حالة التفاؤل التي تسود بين صفوف المتعاملين بالنتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي بدأت بشائرها بإعلان بنك الكويت الوطني عن ارباح تقدر بـ 275 مليون دينار بنمو 15.8%، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة استمرار توجه سوق الأسهم الكويتي للاتجاه الصاعد مع توالي الكشف عن النتائج المالية خاصة وان فترة النصف الأول باتت تشهد توزيعات مرحلية.



ومع استمرار الزخم الشرائي على الأسهم القيادية، واصل المؤشر الأول تحقيق المكاسب الأسبوعية بإضافة 20 نقطة بنهاية الأسبوع بنسبة 0.2% ليصل إلى 8161 نقطة ارتفاعا من 8141 نقطة الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارته 30 نقطة خلال الجلسات الثلاث الماضية ليصل إلى 5606 نقاط متراجعا عن 5636 نقطة في ختام الأسبوع الماضي، ومن ثم حقق المؤشر العام مكاسب طفيفة بلغت 0.08% بإضافة 6 نقاط ليصل إلى 7319 نقطة مقارنة مع 7313 نقطة الأسبوع الماضي.



كما استمر ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق بمحصلة بلغت 152 مليون دينار على مدار الجلسات الثلاث الماضية بمتوسط يومي بلغ 51 مليون دينار، علما بأن سيولة الأسبوع الماضي بلغت 240 مليون دينار بمتوسط يومي 48 مليون دينار.



وشهدت أحجام التداول تراجعا بنسبة 36% نظرا لتقليص جلسات الأسبوع، إذ تم تداول 766 مليون سهم مقارنة مع 1.2 مليار سهم الأسبوع الماضي.