أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.83% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي.



وقالت «الإحصاء» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.54% في يونيو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 6.25% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.37% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.76%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23% وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.36%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34%، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.56% في يونيو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.16%، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40%.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 3.07%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.25%.