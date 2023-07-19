تقدم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ، داعيا الله العلي القدير بهذه المناسبة الكريمة أن يمن عليهم بالصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الكويت وأهلها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



هذا، واستقبل الشيخ فيصل الحمود الفنان عبدالعزيز المسلم، مؤكدا حرص القيادة السياسية ودعمها للدور البارز للإعلام والإعلاميين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، مشيرا إلى أهمية الدور التنويري لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها للثقافة المجتمعية وفي مختلف المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الإعلام ودوره الفعال في التكاتف المجتمعي وإبراز الوجه المشرق للكويت.



من جهته، أعرب المسلم عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنا في الوقت ذاته دور القيادة السياسة بالاهتمام بالثقافة الفنية وشكر دور وجهود الشيخ فيصل الحمود في متابعته ودعمه للفنانين وتحفيزهم الذي يعكس بدوره توصيات القيادة لتقديم المزيد من الإبداع لرفع اسم الكويت في شتى المجالات.