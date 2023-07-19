أبرمت صباح أمس وزارة الأشغال بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع بحضور ممثلي وزارة الدفاع برئاسة وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وممثلين من وزارة الأشغال برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف م.عيد الرشيدي.



وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، أكد الشيخ د.عبدالله المشعل تسخير جميع الجهود والإمكانيات لدعم وزارات ومؤسسات الدولة.



وتم توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين بمقر وزارة الدفاع والتي تعد بمنزلة إطار عام للتعاون وأساس لأي إجراءات تنفيذية او تنسيقية بين وزارتي الدفاع والأشغال.



وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون والدعم في العديد من المجالات ومنها: مجال الفحوصات وأعمال ضبط الجودة، والعقود الإنشائية وعقود الصيانة.



وناقش الجانبان خلال توقيع المذكرة العديد من الموضوعات والأمور ذات الاهتمام المشترك وآلية تطوير وتعزيز سبل التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة.