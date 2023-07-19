عبدالله الراكان



شن فريق طورائ بلدية الجهراء والتدخل السريع بالتنسيق مع وزارات الداخلية والأشغال والكهرباء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة حملة للتصدي لظاهرة العزاب في محافظة الجهراء تم خلالها قطع التيار عن 4 عقارات، 3 منها قطع جزئيا ، والآخر كليا، بالإضافة الى توجيه إنذارات الى 4 عقارات سكنية.



وقال رئيس فريق طورائ بلدية الجهراء والتدخل السريع وعضو لجنة العزاب م.ثويني المطيري ان الجولة تعد الثامنة وهي استمرار للجولات الممتدة لـ 6 أشهر في جميع المحافظات لرصد أماكن سكن العزاب في المناطق السكنية، مشيرا الى أن الفريق خلال جولاته السابقة قام باكتشاف ومخالفة العديد من العقارات المستغلة لأنشطة أخرى منافية للآداب أو غير مرخصة.



وأضاف المطيري في تصريح لـ «الأنباء» انه خلال الأسبوع الماضي قامت لجنة العزاب في محافظات الكويت بتوجيه 322 انذارا، كما قامت بقطع التيار عن 146 عقارا مستغلا لسكن العزاب، ومخالفة 218 عقارا لمخالفتها لوائح البناء والاستغلال التجاري بإشراف ومتابعة مدير البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس وفقا لآلية عمل وخطة لمحاربة سكن العزاب في المناطق السكنية.



ولفت الى انه عند رصد أي عقار يقوم بالتأجير للعزاب على الفور يتم التوجه للعقار ومخالفته بالإجراءات اللازمة، مشيرا الى أننا مستمرون في التصدي لظاهرة العزاب في السكن الخاص بفضل تعاون المواطنين ومستعدين لتلقي الشكاوى والبلاغات في اي وقت، موضحا ان ظاهرة انتشار العزاب في السكن الخاص تكلف الدولة من خلال استغلال التيار والضغط على الشبكة والصرف الصحي وايواء المخالفين للاقامة.