أقامت الشركة التجارية العقارية الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من دورة الإسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي، حيث قدمت الشركة تدريبا مكثفا لموظفيها وموظفي فندق سيمفوني ستايل وموظفي مجمع البوليفارد لمدة شهر للحرص على نشر ثقافة إنقاذ الحياة والاسعافات الأولية ضمن تدريبات الاستجابة للطوارئ في الشركة التجارية العقارية.



واقيمت دورة الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي في فندق سيمفوني ستايل بمشاركة واشراف إدارة الطوارئ الطبية بمنطقة اسعاف حولي مع الشركة التجارية العقارية ضمن الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة إنقاذ الحياة والاسعافات الاولية في جميع عقاراتها لإفادة المجتمع بشتى الطرق.



وتم عقد حفل تكريمي في فندق سيمفوني يوم الاثنين 17 يوليو لشكر وتكريم جميع المشاركين من موظفي الشركة التجارية العقارية وفندق سيمفوني ستايل وموظفي مجمع البوليفارد بمشاركة ممثلي الشركة التجارية العقارية صالح العريان الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية ومحمد غضنفري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية، كما حضر د. يعقوب التمار الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، ود.أحمد الشطي مدير ادارة الطوارئ الطبية، وجراح الفضلي قائد منطقة اسعاف حولي حيث القى ممثل الشركة التجارية العقارية محمد غضنفري كلمة الحفل وشكر جميع الحضور والمشاركين.