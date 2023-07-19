كرمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS» أمس الطلبة الكويتيين الأوائل الفائقين في الفرعين العلمي والأدبي من الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية وتحفيزا لهم على المزيد من العطاء والتحصيل العلمي المتميز الذي يسهم في دفع عملية التنمية في الكويت. وقالت المدير العام للمؤسسة د.أمينة فرحان إن حفل التكريم السنوي الذي تقيمه المؤسسة للطلبة الفائقين يأتي انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بدعم الشباب الكويتي الذين يعدون عماد نهضة البلاد وتطورها وتشجيعهم على تحقيق الإنجازات العلمية المتميزة في جميع المجالات العلمية والمعرفية. وأوضحت أن المؤسسة تحرص من خلال إداراتها المختلفة وبرامجها المتنوعة ومراكزها العلمية على نشر الثقافة العلمية السليمة وتوفير بيئة مناسبة تشجع على طلب العلم وتحصيل المعرفة وتعزيز البحث العلمي واحتضان الطاقات الإبداعية وتحفيزها.



وأفادت بأن المؤسسة تؤمن إيمانا كاملا بأن الشباب الكويتي المتفوق علميا ومعرفيا هو العنصر القادر على تحقيق الطموحات الكبرى لوطننا العزيز، وهو عماد التنمية المستدامة، وأن عطاءهم المخلص هو المعول عليه لمستقبل مشرق وتحقيق الاستدامة بالمعرفة.