أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح الفرع الثالث لـ«جو آند ذا جوس» في الكويت، الشركة الدنماركية الرائدة عالميا في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، وذلك في «ذا ووك مول» العارضية، والذي كشف النقاب عن المفهوم الجديد لمقاهي العلامة التجارية لأول مرة في العالم. وحضر حفل افتتاح الفرع الجديد كل من فريق إدارة «جو آند ذا جوس» وفريق إدارة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بمن فيهم فيصل علي المطوع، وخالد فيصل المطوع.



ويتميز المفهوم الجديد لمقاهي العلامة التجارية بأنه يمزج بين الطابع الاسكندنافي المريح، ونمط الحياة الصحي والمعاصر، مما يوفر بيئة عملية ديناميكية. ويحافظ التصميم الداخلي للمقهى على اللون الوردي النابض بالحياة، كما ينضح الديكور بالعمق والدفء من خلال اللوحات ذات الألوان المحايدة. ويلبي الفرع الجديد متطلبات العملاء كافة وخصوصا طلبة المدارس منهم، من خلال التفاصيل التي تعزز الأجواء المريحة مع لمسة من الابتكار، مثل وجود طاولات ذكية تحتوي على شواحن لاسلكية للهواتف والأجهزة المحمولة، وأيضا وجود منافذ الطاقة في كل زاوية من زوايا المقهى لمزيد من الإنتاجية ومساعدة العملاء على استغلال وقتهم وإبقائهم على اتصال دائم خلال تواجدهم في المقهى. يذكر أن الكويت هي المحطة الأولى للمفهوم الجديد للعلامة التجارية «جو آند ذا جوس» الذي سيتم تطبيقه على جميع فروعها حول العالم. كما يعد هذا الافتتاح الثالث لـ«جو آند ذا جوس» في الكويت منذ انطلاقتها في شهر مارس 2023، حيث استطاعت خلال النصف الأول من العام 2023 أن تكون الوجهة المثالية المفضلة للشباب والطلاب.



ويقع الفرع الأول لـ«جو آند ذا جوس» في مجمع أرجانيا في الشويخ، أما الثاني فيقع في أرجان سكوير في السالمية، حيث تبدأ ساعات العمل فيهما من السابعة صباحا حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أما فرع «ذا ووك مول» العارضية فيعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.