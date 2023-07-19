ضمن شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، رعت «زين» اللقاء التنويري السنوي الذي نظمه الاتحاد في مركز جابر الأحمد الثقافي للطلبة المستجدين برعاية وزير التعليم.



وشهد اللقاء حضور ممثل راعي الحفل، الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات بالتكليف بوزارة التعليم العالي وفاء الصراف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الكويت جيمس هولتسنايدر، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في «زين» الكويت حمد المصيبيح، بالإضافة إلى أكثر من 700 طالب وطالبة من المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذا العام والطلبة من أعضاء الاتحاد. ويأتي دعم «زين» لهذا اللقاء السنوي تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد لأكثر من 20 عاما، والتي تستمر من خلالها بتقديم دعمها لأنشطة الاتحاد المقامة في كل من الكويت وأميركا على مدار العام، وتعزيزا لدورها كأبرز داعم للتجمع الأكبر للطلبة الكويتيين خارج البلاد.



وشهد اللقاء التنويري عددا من الأنشطة والفعاليات التي هدفت الى خدمة احتياجات الطلبة والطالبات المستجدين المقبولين في خطة البعثات الخارجية، بحيث تواجد ممثلو الاتحاد من جميع الولايات ومختلف التخصصات للتواصل مع الطلبة والإجابة عن استفساراتهم، كما استضاف اللقاء حلقة نقاشية بعنوان «تجربتي في أميركا» حول تجربة الدراسة في الولايات المتحدة.



واستقبلت «زين» مؤخرا أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ خلال زيارة رسمية، وذلك لبحث سبل التعاون والاستعدادات للعام الدراسي المقبل، كما استعرض الوفد خطة الاتحاد للأنشطة المرتقبة داخل الكويت وخارجها لخدمة كل احتياجات الطلبة والطالبات سواء المستجدون منهم أو الحاليون والخريجون، منها اللقاء التنويري السنوي.



ولأكثر من 20 عاما، برزت «زين» كأكبر داعم وطني لاتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة، من خلال مشاركتها في عدد كبير من الأنشطة المجتمعية التي ينظمها الاتحاد، أبرزها المؤتمر السنوي الضخم في أميركا، واللقاء التنويري السنوي، ومكتب الاتحاد في الكويت لإرشاد الطلبة المستجدين، والندوات الأكاديمية والثقافية، والبطولات الرياضية، والفعاليات الترفيهية، وورش العمل وغيرها الكثير، والتي تشهد تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة. وتفخر «زين» باستمرار تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا، حيث تحرص الشركة دائما على التواصل مع الطلبة المبتعثين، وبالأخص في الولايات المتحدة كونهم يمثلون أكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، والذين تعتبرهم بمنزلة سفراء الكويت، وأصبحت زين اليوم جزءا لا يتجزأ من عائلة الاتحاد.



وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بدور جيل الشباب والطلبة في تعزيز الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.



ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة بخدمة ما يقارب آلاف الطلبة والطالبات من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف الاتحاد من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم بعضا من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى.



وتم إشهار الاتحاد في الولايات المتحدة، حيث نال اعتراف الحكومة الأميركية، وهو الإنجاز الذي يعد مفخرة لأبناء الكويت، وهو إحدى نتائج العلاقات العريقة بين الكويت والولايات المتحدة، وما هو إلا انعكاس لكون الكويت حليفا استراتيجيا لأميركا.