بيروت ـ يوسف دياب



استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، على مدى ساعتين ونصف الساعة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وقرر تركه رهن التحقيق، وأرجأ الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملف نفسه.

وقال مصدر قضائي مواكب لمسار التحقيق إن سلامة «أجاب عن كل الأسئلة التي طرحها أبوسمرا ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفي نهاية الجلسة تقرر ترك سلامة رهن التحقيق».



وأشار المصدر لـ «الأنباء» إلى أنه «لم تتوافر لدى قاضي التحقيق قناعة كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه حرا، لذلك هو يسير بالتحقيق بوتيرة سريعة وتتأجل الجلسات لوقت قصير». وقال المصدر إن سلامة «قدم مستندات كان وعد بتقديمها في الجلسة السابقة.