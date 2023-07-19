نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع امس احتجاجا على مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لما يسمى بمشروع الاصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة، ويرى المعارضون أنه يهدف إلى «القضاء على الديموقراطية»، قبل التصويت عليه في الكنيست.



وقال المنظمون في بيان «نحن نعيش أياما مأساوية. نواجه حكومة خرجت عن مسارها وتسرع الخطى للقضاء على الديموقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية».



بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن احتشاد «يوم الفوضى» بدأ في وسط تل أبيب ضد خطة نتنياهو لما يسميه «الإصلاح القضائي»، مشيرة إلى أن منظمي الاحتجاجات يخططون لفعاليات متنوعة وحازمة تهدف لوضع حد للإصلاح القضائي، فيما من المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل.



وقال المنظمون «إن أسبوعا من الاحتجاجات غير المسبوقة من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي» بدأ، وذلك وسط إغلاق مئات المتظاهرين طريق (5) قرب «مرشة»، كما أغلقوا الطريق الساحلية في الاتجاهين قرب «بيت يناي» وقرب «كيكوم»، فيما قطع متظاهرون آخرون طريق (4) أمام حركة المرور.



ومنذ صباح امس، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون «ديموقراطية، ديموقراطية» إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى «يوم وطني للمقاومة»، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها. واقتحم العشرات بورصة تل أبيب، وألقوا أوراقا نقدية مزيفة في إشارة للفساد. وقال مسعفون إن امرأة صدمتها سيارة على طريق سريع وأصيبت بجروح. وشكل مسلحون من مجموعة قدامى المحاربين في الجيش «أخيم لانشيك» (إخوة في السلاح) سلسلة بشرية عند المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب وأغلقوه، بحسب «فرانس برس».



وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة فرانس برس «من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف الأشخاص شاركوا في التظاهرات منذ الصباح في مختلف أنحاء البلاد.



وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان انها أوقفت 19 شخصا بتهمة «الإخلال بالنظام العام». وأضافت انها اعتقلت سائق دراجة حاول مهاجمة المحتجين.



وقال المتقاعد جوناثان عيران كالي (62 عاما)، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا، لرويترز في مظاهرة خارج مسرح هبيما في تل أبيب «نحن هنا لنقول للحكومة الإسرائيلية: كلما كثفت الضغوط، زادت مقاومتنا». وأضاف «نقول لا للدكتاتورية».



وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش‭‭ ‬‬إن الحكومة تمضي قدما في التعديلات «بخطوات محسوبة بينما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء». واعتبر أن المتظاهرين «قلة صاخبة تضخم وسائل الإعلام من شأنها».



يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن موافقته على عقد لقاء مع نتنياهو في وقت لاحق هذا العام في الولايات المتحدة رغم الجفاء الذي يطبع العلاقة بينهما، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا اللقاء المزمع سيتم في البيت الأبيض.



وتأتي الدعوة لعقد اللقاء عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض امس، ما يشير إلى تراجع حدة التوتر بين بايدن ونتنياهو.



وسيكون اللقاء أيضا الأول من نوعه منذ عودة نتنياهو إلى السلطة العام الماضي وإثارته غضب واشنطن بخطته المثيرة للجدل حول الاصلاح القضائي وزيادة التوسع الاستيطاني.