أعلنت روسيا أنها شنت هجوما على ميناء أوديسا، الموقع الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد ساعات على انتهاء العمل بالاتفاق الذي كان يتيح نقلها عبر البحر الأسود، وبررت ذلك بأنه رد على هجوم كييف على جسر القرم.



ودمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية ستة صواريخ «كاليبر» و21 مسيرة متفجرة من صنع ايراني من نوع «شاهد-136» أطلقتها روسيا على أوديسا حسبما قالت السلطات الأوكرانية، مشيرة الى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها «أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة».



وأفادت القوات الأوكرانية بأنه تم اسقاط 31 مسيرة هجومية من أصل 36 أطلقتها روسيا ليل امس الاول.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجمات على مدينتين ساحليتين بأوكرانيا، فيما وصفته بأنه «هجوم انتقامي كبير»، وذلك عقب يوم من هجوم على جسر القرم الذي اتهمت موسكو كييف بالضلوع فيه. وأوضحت الوزارة في بيان امس أنها شنت هجمات على منطقتي أوديسا وميكولايف، مضيفة أنها أصابت كل الأهداف.



من جانب آخر، أكدت أوكرانيا عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكـــــي أمس «حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود. لسنا خائفين». وأتى موقف زيلينسكي ردا على توجيه «الكرملين» تحذيرا مبطنا لسفن تصدير الحبوب الأوكرانية بقوله إنها ستواجه «مخاطر أمنية» إذا ما واصلت عبور البحر الأسود غداة انسحاب موسكو من الاتفاق. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين «في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معينة. إذا تم إقرار أي شيء من دون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار». واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب يعني «سحب الضمانات الأمنية» في البحر الأسود.



إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية امس أن قواتها تقدمت مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر خلال هجمات شنتها قرب كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا. لكن خبراء عسكريون بريطانيون قالوا ان القوات الروسية في جنوب أوكرانيا قد تضطر، على الارجح، إلى تقنين ذخيرتها المدفعية لكي تظل عاملة. وذكر تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية امس إنه على الرغم من الهجوم الأوكراني المضاد، فإنه من غير المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد اخترقت الخطوط الدفاعية الأساسية لروسيا حتى الآن.



وأضاف التقرير أن رأس جسر أوكراني من الجانب الذي تحتله روسيا من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون، يمثل تحديا إضافيا بالنسبة للقادة الروس.