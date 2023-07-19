بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعلن البنك الأهلي المتحد، انه سوف يغلق فروعه خلال العطلة المقررة على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 يوليو الجاري على التوالي، على أن يعاود العمل يوم الأحد الموافق 23 من يوليو 2023.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة انجاز معاملاتهم عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني من البنك الأهلي المتحد وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تمثل حلولا سهلة وأمنة للعملاء الكرام.



وبهذه المناسبة يتقدم البنك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ومن الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.