انطلاقا من حرصها على لعب دور جوهري في مجال حماية البيئة، أعلنت Ooredoo الكويت عن أحدث مبادراتها في الاستدامة بالتعاون مع شركة Ocean Minded، إحدى الشركات الفاعلة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية. فمن خلال توحيد جهودهما المشتركة، يسعى كلا الطرفين إلى حماية البيئة البحرية عبر توزيع عوامات بحرية حديثة، بشكل إستراتيجي، على طول شاطئ بنيدر، الأمر الذي ينقل رسالة توعية مهمة عن أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في الكويت.



وتهدف Ooredoo وOcean Minded، إلى الحد من استخدام العوامات التقليدية، التي غالبا ما تتسبب في تلف قاع البحر والشعب المرجانية، وقد قامت الشركتان بهذه المبادرة لتزويد راكبي الدراجات المائية والقوارب البحرية ببدائل مريحة وصغيرة الحجم لتثبيت معداتهم. وتشجع هذه الحلول المقدمة من قبل Ooredoo على الممارسات المسؤولة بين عشاق الرياضات المائية، مع الترويج لأهمية حماية البيئة البحرية.



بهذه المناسبة قال ناصر العبدالله مدير ادارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت: بصفتنا شركة ملتزمة بتطبيق جميع بنود برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، يسعدنا أن نتعاون مع Ocean Minded في هذا المشروع المهم، وأضاف: من خلال وضع هذه العوامات البحرية على شواطئ الكويت، نهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على ثروتنا المائية وإظهار مدى التزامنا بالاستدامة البيئية.



وسيتم وضع العوامات لمدة موسم الصيف بأكمله للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ في الكويت، وانطلاقا من التزام الشركة تجاه البيئة تدعو Ooredoo الكويت الى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة من خلال استخدام العوامات الجديدة لتثبيت معداتهم المائية، لما لذلك من أثر كبير في الحفاظ على النظام البيئي البحري للكويت.



ومن خلال هذا التعاون، تعيد Ooredoo وOcean Minded تأكيد التزامهما المشترك برعاية الاستدامة البيئية، ويسلطان الضوء على أهمية وجود قنوات مشتركة للتعاون بين الشركات الكبرى في التصدي للتحديات البيئية المهمة، من خلال استغلال مواردهما وخبراتهما، كما تطمح كلتا المؤسستين إلى أن يكونا مصدرا ملهما لأفراد المجتمع يدفع باتجاه التغيير الإيجابي وتعزيز ثقافة الوعي البيئي.