افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة وقود مؤقتة في مدخل مدينة المطلاع السكنية الكائنة شمال البلاد.



وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة، والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي، إن افتتاح هذه المحطة يعكس حرص الشركة على تقديم خدمات التزود بالوقود للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الكويت، وذلك عبر محطاتها الدائمة، أو المؤقتة التي يتم إنشاؤها إلى حين استبدالها بمحطات دائمة.



وأكد أن الشركة بادرت سريعا إلى الاستجابة لمطالبات ومناشدات أهالي ومرتادي مدينة المطلاع حديثة الإنشاء، منوها إلى أن خطة الشركة المستقبلية تتضمن إنشاء 24 محطة في هذه المدينة، في إطار خطتها الاستراتيجية لتشييد 100 محطة وقود جديدة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني في جميع مناطق البلاد وخصوصا الجديدة منها.



يذكر أنه تتوافر في هذه المحطة التي تعمل لمدة 16 ساعة يوميا إمكانية تزويد أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، واستراحة مخصصة لعمال المحطة، ودورات مياه للرجال والنساء، فيما تعتزم الشركة تزويد المحطة قريبا بسوق مركزي مصغر.