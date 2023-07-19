انطلاقا من التزام البنك ومبادراته المستمرة لدعم الشباب الكويتي متمثلة بإتاحة فرص فريدة لصقل مهاراتهم، احتفل البنك التجاري الكويتي بمنتسبي برنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي» الدفعة العاشرة المقام بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية، حيث يمثل هذا البرنامج حلقة وصل بين المرحلة الأكاديمية والاستعداد لسوق العمل.



وعلى مدار سنة كاملة شارك من البنك التجاري حسين أشكناني من قطاع إدارة المخاطر في هذا البرنامج الذي تضمن محاضرات دراسية، تدريبا إلكترونيا، تدريبا ميدانيا على الصعيدين المحلي والدولي، متضمنة مشاركة المتدرب مع أحد البنوك في تركيا.



وبهذه المناسبة، قال صادق عبدالله ـ مدير عام قطاع الموارد البشرية: أود أن أشكر ممثل البنك في البرنامج حسين أشكناني على التزامه وجهوده المبذولة، متمنيا مستقبلا مهنيا ملؤه النجاح والتميز للمتدرب بعد حضوره هذا التدريب النوعي المميز.



وأضاف: نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري والتعلم المستمر يسهم في اكساب موظفي مصرفنا مهارات مهنية عالية، ومن ثم كانت مشاركة موظفينا في برنامج كفاءة الذي يسهم في تحديد احتياجات القطاع المصرفي ويقدم مزيجا متنوعا من التدريب النظري والعملي يسهم في إثراء خبرة المتدربين وتعدهم لسوق في القطاع المصرفي الذي يعتبر من أكثر القطاعات منافسة وتميزا وابتكارا.