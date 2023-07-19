شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ 35 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 يوليو الجاري، في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك ممثلة بعضو مجلس الإدارة فهد الدبوس، والمدير العام المساعد فراس العودة، ومدير إدارة المنظمات والغرف الدولية محمد بن يوسف.



وقد تناول الاجتماع عدة بنود ومحاور، أهمها: اعتماد أسماء المرشحين لعضوية لجنة التحول الرقمي، ولجنة الاستثمارات الاجتماعية والأخلاقية، ولجنة التجارة الإلكترونية والتي تشارك غرفة الكويت بعضويتها.



وقام المجلس باستعراض ما تم بشأن القرارات السابقة لمجلس الإدارة وأهم الإنجازات التي قامت بها الأمانة العامة للغرفة الإسلامية خلال العام الماضي، أبرزها هو الإعلان عن حصول الغرفة الإسلامية على شهادة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (الآيزو) الأمر الذي يؤكد التزامها بالمعايير المتعلقة بالجودة والإدارة البيئية والصحة والسلامة ومجالات أخرى.



كما تمت مناقشة برنامج المنح الدراسية للغرفة الإسلامية والذي يهدف الى دعم الشباب الأكثر احتياجا في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تطوير تعليمهم.



وقد صاحب الاجتماع عقد عدة فعاليات اقتصادية تهدف لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص واعدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مثل لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال المشاركين، وكذلك طرق دعم التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتنمية المجتمعية.