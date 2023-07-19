أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثاني لعام 2023، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج مشاري مطر عباس الجميلي بالجائزة الكبرى والبالغة 250 ألف دينار، أما بالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 دينار، وهم التالية أسماؤهم: حمد يوسف علي الفهد، جابر محمد المنيفي، شوق هيثم حسين المشري، منى ارشيد حمد العازمي، فريدة سعود الفاضل، خالد عبدالله الأنصاري، تامر حامد عبد المعطي همام، صلاح عبد المحسن الموسى، عبد الهادي فهاد العجمي، أحمد موسى عبد الرزاق الهندي.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار، وهي: خنساء علي إسماعيل السعدي، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي: جنى عبدالعزيز حسن الكندري، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: عبدالعزيز فهد علي الوحير، أمل يوسف عبد المجيد النجار، فيصل عبدالله مطلق المطيري، سعد مبارك محمد الدوسري، لولوة عثمان أحمد الصفران.