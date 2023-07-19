أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1445، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله اليوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 مع اعتباره عطلة رسمية، واعتبار يوم غد الخميس الموافق 20/7/2023 يوم راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23/7/2023.



كما لفت KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا الى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال، سواء على رقم البنك المحلي (1866866)، أو على الرقم الدولي (+96522957300)، مشيرا إلى إمكانية التواصل على تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، وذلك لخدمة العملاء والإجابة عن الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.



وقد أكد KIB أيضا على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب الزائد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.