مفرح الشمري



داعب الزميل بشار جاسم عبر تويتر الفنانة لطيفة التونسية وسألها بخصوص بيع بدلة أغنية «بحب بغرامك» التي ارتدتها مع المذيعة منى الشاذلي بعد 30 سنة من عرض الكليب حيث ردت عليه لطيفة وقالت «يلا نعمل مزاد».



وبالفعل انهالت التغريدات على لطيفة ووصل سعر البيع حتى هذه اللحظة 200 ألف دولار، لتعبر لطيفة عن سعادتها من خلال تغريدة كتبت فيها: «كنا بنهزر أنا والصحافي بشار جاسم صاحب الفكرة وأول من قرر شراء بدلة بحب بغرامك وأنا عشمي اننا نوصل لرقم حلو حتى أتبرع به لجمعية خيرية».



«الأنباء» هاتفت لطيفة التونسية المتواجدة بالساحل الشمالي وسألتها عن حقيقة هذا المبلغ حيث قالت: «والله ولا كان على الخاطر إني أفكر ببيع أي بدلة ارتديتها بأي كليب خصوصا بدلة باحب بغرامك من 30 سنة لكن الصحافي بشار جاسم غرد بتويتر من باب المزحة وكتب 5000 دولار وانا علقت وكتبت يلا مين يزود وفوجئت بكمية من التغريدات من كل الدول حيث إن التويتر اصبح أشبه بالمزاد العلني وبصراحة حبيت الموضوع لأن الجمعيات الخيرية لهم حق علي كلطيفة وعلى كل فنان وعموما مثل ما قلت البدلة كانت بالدولاب من 30 سنة وانا كل هدومي ملكي ومن حر مالي والحمد لله لغاية الآن وصل بيع البدلة الى 200 ألف دولار وأنا عشمانة بمبلغ أكبر ومش أقل من مليون دولار ومش عايزة منها مليم واحد وكل الفلوس راح تكون لجمعيات خيرية مثل ما ابتديت فيه وهو مشروع «اقوى وحدة».



وعن جديدها صرحت لطيفة وبشكل حصري لـ «الأنباء» وقالت: «حبيت اني اطرح بالصيف مجموعة اغان، لأن الصيف بالنسبة لي حالة خاصة وجهزت 5 أغان وتعاملت فيها مع عدة أسامي منهم محمد يحيى وعزيز الشافعي واحمد مرزوق ومحمود سليمان وأغنية «طب اهو» للشاعر عصام شعبان وألحان مصطفى شعيبي واخراج المبدع جميل المغازي اللي بقالنا سنين ماتعاونا مع بعض والأغنية يشاركني فيها الفنان الكبير منذر الرياحنة، بالإضافة الى حفلات بمهرجان قرطاج لعيد المرأة».