مبارك الخالدي - هادي العنزي



انطلقت مساء أمس الأول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على الملعب الفرعي بحضور ١٩ لاعبا وبقيادة مدرب اللياقة البدنية والمدربين المساعدين، فيما سيتولى د.محمد المشعان القيادة الفنية للفريق مساء اليوم. وحضر رئيس مجلس إدارة السالمية الشيخ تركي اليوسف الحصة التدريبية الأولى للفريق، وألقى كلمة حث فيها اللاعبين على الالتزام بالتدريبات اليومية، للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز في 24 أغسطس المقبل، والالتزام بالتعليمات الفنية الإدارية.



ولم يشارك في تدريبات «السماوي» لاعبو منتخبنا الوطني الأول، وكذلك المحترفون، بعدما مدد الجهاز الإداري للفريق اجازتهم حتى 23 الجاري. ومن المتوقع أن يغادر السالمية إلى معسكر خارجي مطلع أغسطس المقبل في تركيا أو صربيا، يستمر لأسبوعين، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، على أن يخوض خلاله عددا من من المباريات الودية.



من جانب آخر، نجحت ادارة الجهراء في ضم المهاجم البرتغالي بيدرو باييس لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، والصفقة هي الرابعة لفريق الجهراء بعد التعاقد مع المدافع العاجي ويلفريد كانون والليبي انس الشبيلي والبرازيلي ايجور.



وكانت تدريبات الفريق قد انطلقت مساء اول من امس على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، نظرا لاجراء أعمال الصيانة الدورية بأرضية ستاد مبارك العيار، وقاد التدريبات المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا بحضور عدد كبير من اللاعبين المحليين. ومن المقرر ان يلعب الفريق مباراة ودية مع أحد الفرق خلال الايام المقبلة في اطار البرنامج المعد لإعداد الفريق.