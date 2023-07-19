يلتقي الأهلي المصري في الثامنة والنصف مساء اليوم فريق حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الممتاز، ويحظى لقاء اليوم بأهمية خاصة لدى جماهير ومحبي المارد الأحمر حيث سيتم تسليم درع الدوري العام رسميا الى الأهلي في احتفالية كبيرة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بعد غياب اللقب عن الجزيرة لموسمين كاملين، وقد تقدم مسؤولو الأهلي بطلب الى وزارة الداخلية للسماح بحضور السعة الجماهيرية الكاملة في لقاء اليوم من أجل الاحتفال بالتتويج باللقب. وكان الأهلي يأمل في تسلم درع الدوري في لقاء القمة ضد الزمالك لكن رابطة الأندية فضلت تسليمه للأحمر أمام حرس الحدود لتجنب حدوث أي احتكاكات.



الى ذلك، شهدت مفاوضات الأهلي مع نادي الجيش الملكي المغربي بخصوص ضم المهاجم رضا سليم بعض التعثر نتيجة دخول ناديي بيراميدز والوحدة الإماراتي على خط التفاوض ورفع قيمة المبلغ المعروض لضم اللاعب.



غير أن مصدر مقرب من سليم أكد أن رغبته قد تحكم وجهته النهائية إذ يتطلع الجناح المغربي إلى اللعب في صفوف الأهلي لتحقيق تاريخ شخصي والظهور في البطولات الدولية التي يشارك بها البطل الأفريقي.



من ناحية أخرى، نفى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الشائعات المنتشرة التي تروج لنيته تقديم عرض لشراء نادي الزمالك، مؤكدا أنه لم ولن ينوي الدخول في مجال الاستثمار في كرة القدم.