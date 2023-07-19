الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بدأ نادي السد القطري وضع اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 27 يوليو الجاري، حتى 12 أغسطس المقبل، في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، حددت يوم 25 الجاري آخر موعد لتقديم قائمة الفرق المشاركة بحد أقصى 35 لاعبا.



ويستعد نادي السد لخوض مباراة تجريبية أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الـ6:30 مساء الجمعة المقبل، قبل السفر إلى مدينة أبها السعودية التي تستضيف مباريات المجموعة الثانية والتي تضم برفقة السد، أندية الهلال السعودي، والوداد البيضاوي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.



وستكون المواجهة الودية أمام بطل المغرب على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، مفتوحة أمام الجماهير بالمجان والتي تشهد تقديم صفقات نادي السد الجديدة، حيث ضم الفريق كلا من الثنائي البرازيلي جيوفاني هنريكي وباولو أوتافيو، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي، بجانب استمرار المحترفين الجزائري بغداد بونجاح، وتجديد تعاقد البرازيلي غيليرمي توريس، ويتبقى للسد محترف آخر، يسعى لحسم أمره قبل انطلاق الدوري القطري في 17 أغسطس المقبل.



من جانبها، أتمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر تحضيري للحكام المكلفين بإدارة مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان، حيث سيقام المعسكر في محافظة جدة بالسعودية خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري، وتتخلله تدريبات ميدانية ومحاضرات فنية متنوعة على تقنية الحكم المساعد (VAR) وعدة جوانب في قانون رياضة كرة القدم، وتضم القائمة 4 حكاما من قطر، حكمي ساحة: عبدالرحمن جاسم ومحمد أحمد الشمري، وحكمين مساعدين، هما طالب المري وسعود أحمد.



من جانب آخر، أعلن نادي المرخية تعاقده مع المهاجم الهولندي نوفل بنيس قادما من صفوف نادي فينورد الهولندي، كلاعب محترف تحت 21 سنة، وبعقد يمتد لمدة 5 سنوات.



وبهذه الصفقة يكون المرخية قد أنهى 4 صفقات صيفية حتى الآن، بعد التعاقد مع المهاجم الغامبي يوسفاه نجي، والفرنسي نابي سار، والبرتغالي جواو تيكسيرا.