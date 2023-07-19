عبدالعزيز جاسم



يعاود الفريق الأول لكرة القدم في الكويت تدريباته مساء اليوم على ملعبه بعد أن عاد أمس من معسكره التركي في مدينة إزميت، والذي خاض خلاله 3 مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تقام منافساتها في السعودية في الفترة من 27 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل.



وكان الأبيض قد تغلب في آخر مبارياته الودية على القادسية السعودي 3-1 في مواجهة تمكن الوافد الجديد محمد دحام من تسجيل أول أهدافه مع الفريق مع أول مشاركة، بينما سجل الهدفين الآخرين ياسين الخنيسي وبلال عيفة.



وسبق للكويت أن لعب مع أبها السعودي وتعادل 1-1، بينما خسر مباراته الثانية أمام سباهان الإيراني. وسيغادر الأبيض إلى الرياض الجمعة المقبل، على أن يلاقي الهلال السعودي في آخر ودياته 23 الجاري.



وفي القادسية، قاد المدرب الوطني محمد إبراهيم تدريبات الفريق أول من أمس بعد انتهاء إجازته بعد أن غاب عن التدريبات طوال الأسبوع الماضي، ولن تكون مهمة «الجنرال» صعبة بشكل كبير كما هو الحال الموسم الماضي الذي تسلم المهمة في منتصفه لاسيما أن الأصفر هذا الموسم قام بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة أبرزها التعاقد مع مبارك الفنيني من السالمية وكذلك ضم الليبي محمد الصولة من العربي والتونسي يوسف بن سودة من الفحيحيل والنيجيري دانييل جيبولا بالإضافة إلى التجديد مع المالي إبراهيما تانديا وعبدالله الشمالي، وبذلك يتبقى للمدرب إبراهيم تحديد اسم آخر محترف، والذي سيكون بخط الدفاع.



من جهته، أعلن التضامن عن تعاقده مع 8 لاعبين محليين دفعة واحدة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في ظل سعيه من أجل العودة لدوري الأضواء بعد هبوطه في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.



حضر توقيع عقود اللاعبين رئيس جهاز الكرة مفرج المسيلم، حيث وقع النادي مع حارسي مرمى هما داود الخالدي لموسمين وعمار البلوشي لموسم واحد، بينما تعاقد مع فواز الشمري لمدة 3 مواسم، وطلال العجمي ووليد سعد لموسمين، بينما تعاقد النادي مع محمد عليان ووليد التورة وحربي الشمري لموسم واحد.