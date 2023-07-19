الرياض ـ خالد المصيبيح



مع تبقي 24 يوما على موعد انطلاق الدوري السعودي «دوري روشن» بشكله الجديد وأسماء اللاعبين المحترفين التي ستزيد من قوته وإثارته وبمشاركة 18 فريقا ستكون هذه النسخة من الدوري مختلفة عن المواسم السابقة، وسط استعدادات جميع الفرق من خلال المعسكرات الاعدادية وإقامة عدد من المباريات التجريبية.



وتظل الاستقطابات التي أحدثتها معظم الاندية لاسيما الفرق الجماهيرية وتحت رعاية صندوق الاستثمارات السعودي هي الأبرز وهي المسيطرة على أجواء الجمهور الرياضي والاعلام بكل فئاته.



فعندما يضم حامل لقب دوري الموسم الماضي اتحاد جده الفرنسي كريم بنزيما ومعه مواطنه كانتي إضافة الى العناصر المميزة في الاتحاد والتي أسهمت في فوزه باللقب الأخير كالبرازيليين رومارينهو وكونرادو وجروهي وهنريكي، فهذا الأمر سيزيد من قوة الاتحاد الموسم المقبل. وعندما يحل الكرواتي بروزوفيتش الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر مع البرازيلي تاليسكا، في ظل مفاوضات مازالت قائمة مع العاجي سيكو فوفانا سيكون هناك فريق قوي سينافس على اللقب، إلا أن قلق جماهيره مازال قائما فهي تحتاج الى 3 عناصر أخرى خاصة في الجانب الدفاعي.



وعندما يأتي ذكر الهلال الذي كان موقوفا الموسم الماضي عن التسجيل فترتين فإنه أنهى تعاقده مع البرتغالي نيفيز والسنغالي كوليبالي والصربي سافيتش. وكذلك الأهلي العائد بعد موسم قضاه في الدرجة الأولى فإنه سيعود بثوب جديد ومختلف كثيرا عن مواسم سابقة وذلك من خلال تعاقدات رسمت علامات فرح على محيا جماهيره مثل البرازيلي فيرمينيو والسنغالي ميندي مع عناصر جديدة محلية كفهد الرشيدي وسميحان النابت.



ولا يقتصر الأمر فقط على الأندية الجماهيرية بل ستكون البقية متحفزة لموسم جديد من خلال الاهتمام بتعاقدات محلية تجاوزت الـ 50 اسما ستستفيد منها جميع الفرق، حيث كانت هناك استغناءات حدثت لعدد كبير من لاعبي الموسم الماضي وتم استقطابها للعب لفرق أخرى.