كشفت إذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية مفاجأة بشأن سوق الانتقالات الصيفية الخاص بنادي برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.



ونجح برشلونة في التعاقد مع صفقتين في الوقت الحالي، وهما إلكاي غوندوجان وإينيغو مارتينيز، مع صفقة ستأتي في صيف 2024 وهي مهاجم أتلتيكو باراناينسي، فيتور روكي.



لكن هناك مشكلة أمام النادي الكاتالوني، بحسب التقرير، بسبب أزمة برشلونة المادية حيث يحتاج إلى توفير مبلغ قيمته 60 مليون يورو من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.



وتعتبر الـ 60 مليون يورو هي ديون غير مدفوعة على نادي برشلونة بسبب تفعيل الرافعات بالصيف الماضي، وإذا لم يدفع لن يستطيع تسجيل الصفقات وتفعيل العقود الجديدة مع اللاعبين.



واستطاع برشلونة تمديد عقود رونالد أروخو، ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو ولكن بسبب تلك الديون قد لا يستطيع تسجيلهم في الدوري الإسباني.



لذلك على إدارة النادي بيع بعض اللاعبين في الفريق الأول والأعين على فرانك كيسي وأنسو فاتي مع بعض اللاعبين الآخرين مثل كليموه لينغليت وسيرجينيو ديست المعارين في الموسم الماضي.



أمام برشلونة حتى 31 أغسطس لحل الأزمة من خلال بيع اللاعبين وتخفيض الرواتب السنوية للبعض الآخر.