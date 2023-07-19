عوقب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم بغرامة مالية قيمتها 8 آلاف دولار بسبب تحطيم مضرب على أحد عمودي الشبكة خلال مباراة نهائي بطولة ويمبلدون.



وأعلن نادي عموم إنجلترا فرض الغرامة المالية على ديوكوفيتش (36 عاما) بداعي «إساءة استخدام المضرب» خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز وتتويجه بلقب البطولة.



وسيطر الغضب بشكل كبير على ديوكوفيتش بعد فشله في كسر إرسال ألكاراز، وخسارة إرسال له خلال المجموعة الخامسة الحاسمة للمباراة التي أقيمت على الملعب الرئيسي لويمبلدون.



ووجه الحكم فيرجوس ميرفي إنذارا لديوكوفيتش بسبب انتهاك القواعد، وذلك بعد أن حذره في وقت سابق من المباراة بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالوقت، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وحسم ألكاراز (20 عاما)، المصنف الأول على العالم، المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4 بعد منافسة استمرت أربع ساعات و42 دقيقة.



وحرم ألكاراز النجم الصربي من إحراز اللقب الـ 24 له في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى والثامن له في بطولة ويمبلدون.