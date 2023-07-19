أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أنه يرى دوري روشن السعودي أفضل من الدوري الأميركي، مشيرا إلى أنه استعاد شبابه في السعودية.



وجاء ذلك في حوار قصير لصحيفة «ريكورد» البرتغالية عقب المباراة الودية التي خسرها النصر أمام سيلتا فيغو الإسباني 0-5 في البرتغال، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.



واستبعد رونالدو عودته للعب في أوروبا قائلا: «لن أعود إلى كرة القدم الأوروبية، الباب مغلق تماما، عمري 38 عاما الآن، ولدي تحد أوجه تركيزي إليه، والدوري السعودي أفضل من الدوري الأميركي»، مضيفا: في الحقيقة، فقدت كرة القدم الأوروبية الكثير من رونقها وجودتها المعهودة، باستثناء الدوري الإنجليزي، فهو يتقدم على جميع مسابقات الدوري الأخرى، وصلت إلى النصر قبل 6 أشهر فقط، لم أكن مخطئا في قراري هذا، كنت أعي أن هذا سيحدث، وسيتطور كل شيء، جربت ذلك عندما ذهبت إلى إيطاليا، كنت منتهيا قبل وصولي أيضا ثم جددت شبابي، وواثق من أن المزيد من النجوم سيذهبون إلى السعودية في الموسم المقبل.



إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية أن هوغو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام تلقى عرضا للانضمام إلى الهلال السعودي، حيث سينتهي العقد الحالي للحارس الفرنسي مع توتنهام نهاية الموسم المقبل، صيف 2024.



وكان لوريس قد أعلن منذ فترة نيته مغادرة صفوف السبيرز هذا الصيف وخوض تجربة جديدة.



وقرر توتنهام استبعاد هوغو لوريس من المعسكر التدريبي الاستعدادي للموسم الجديد.



من جهة ثانية، رفض نادي مان سيتي الإنجليزي عرضا من الأهلي السعودي، للتعاقد مع لاعبه الجزائري رياض محرز في الميركاتو الصيفي، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية، حيث تقدم الأهلي بعرض قيمته 18 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع محرز، بجانب 5 ملايين كمتغيرات.



وأشار التقارير إلى أن السيتي رفض عرض النادي العائد إلى دوري المحترفين السعودي. وتسعى إدارة مانشستر سيتي للحصول على مبلغ 30 مليون جنيه استرليني لبيع محرز صاحب الـ 32 عاما.



وفي سياق متصل، أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الإسباني جويل روبلز قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.



وجاء التعاقد مع روبلز لتدعيم حراسة مرمى الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.



ويتمتع روبلز بخبرات كبيرة في مركز حراسة المرمى، حيث يبلغ من العمر 33 عاما.



وبدأ روبلز مسيرته مع كرة القدم من فريق الشباب بنادي خيتافي الإسباني، بعدها انتقل لفريق أتلتيكو مدريد، وتدرج من خلاله حتى وصل للفريق الأول، ثم انتقل بنظام الإعارة لرايو فاييكانو ومنه إلى ويجان الإنجليزي بنظام الإعارة، قبل أن يمثل فريق إيفرتون الإنجليزي لمدة خمس سنوات، بعدها عاد للعب في الدوري الإسباني من خلال فريق ريال بيتيس في الفترة من 2018 حتى 2022، وفي الموسم الماضي انتقل لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.