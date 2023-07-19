قرر لاعب الوسط البرازيلي المخضرم وليان البقاء مع فولهام لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع خيار التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلن النادي اللندني. ووصل ابن الـ 34 عاما الى نهاية العقد الذي وقعه مع فولهام في سبتمبر 2022 وبدا في طريقه للرحيل، لاسيما بعدما زار مركز تمارين نوتنغهام فورست الأسبوع الماضي.



لكن اللاعب السابق لتشلسي وأرسنال اتخذ قراره بالبقاء مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا وبمساهمة فعالة من وليان الذي خاض 27 مباراة في «البريمييرليغ» مع الفريق وسجل له خمسة أهداف. ونقل موقع النادي عن وليان قوله «أنا سعيد بالتوقيع مع فولهام لعام آخر»، مضيفا «سعيد بمواصلة العمل الذي قمت به الموسم الماضي مع جميع زملائي والنادي بأكمله، أعتقد أنه فريق قادر حتى على تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم».



وحل وليان في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 حيث دافع عن الوان تشلسي حتى 2020 قبل الانتقال الى الجار اللدود أرسنال بعقد لثلاثة أعوام لم يكمل منه سوى موسم واحد قبل الانفصال عن «المدفعجية» لأنه «عاش أسوأ فترة في حياتي كمحترف».