في منطقة براندنبورغ الألمانية التي تفتك بها حرائق الغابات باستمرار، تطور جهات صناعية كبرى أجهزة مزودة بـ «أنف» إلكتروني للمساعدة على لجم النيران ومنع تمددها من خلال رصد مصادر اندلاعها في وقت أبكر.



في قلب غابة إبرسفالده الواقعة في هذه المنطقة المحيطة بالعاصمة برلين، يضرم يورغن مولر النار في موقد مستعينا بأغصان صنوبر، وهي شجرة منتشرة على نطاق واسع في المنطقة تعرف بسرعة اشتعالها. يبدأ عندها الدخان بالانتشار.



وقد أتى خبير الغابات المتقاعد البالغ 69 عاما، لاختبار أجهزة استشعار صغيرة للغاز تعمل بالطاقة الشمسية، اخترعتها قبل عامين شركة «درياد نتووركس» الناشئة التي شارك بتأسيسها في برلين.



هذه الأجهزة، المثبتة على الأشجار، مزودة بأجهزة استشعار فائقة الحساسية طورتها شركة «بوش»، وهي أشبه بـ«أنف» إلكتروني، بحسب مولر، إذ تراقب تركيبة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط. و«في غضون 10 أو 15 دقيقة، يمكننا رصد حريق على الأرض قبل اندلاع حريق مفتوح»، بسرعة أكبر بكثير من أنظمة المراقبة الضوئية التقليدية.



يستخدم المستشعر الذكاء الاصطناعي الذي يسمح له بالتفرقة بين حريق محتمل والغاز المنبعث، على سبيل المثال، من خلال مرور شاحنة تعمل بالديزل.



لدى عودته إلى مختبره في إبرسفالده، يدرب مولر الجهاز أيضا على تمييز الروائح تبعا لأنواع الخشب.