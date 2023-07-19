ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها فك شيفرة البصمة الجينية لأورام المخ خلال دقائق أثناء الجراحة، مما يسمح بتسريع عملية تشخيص طبيعة الورم ووضع خطة العلاج الشخصي للمريض بشكل عاجل مما يعزز من فرص التماثل للشفاء.



ونجح الفريق البحثي في تدريب منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة على تحديد المواصفات الجينية لنوعية من الأورام تعرف باسم «جليوماس»، وهي أكثر أنواع سرطان المخ شيوعا لدى البالغين. غير أن هذه الأورام تنقسم إلى ثلاث مجموعات فرعية تختلف في صفاتها الجينية ودرجة خطورتها والخطة العلاجية التي يتم اتباعها لعلاج كل نوع منها.



وعادة ما يستغرق أطباء التحليل عدة أيام إلى أسابيع من أجل تحديد الدلالات الجينية لهذه الأورام، في إطار عملية تعرف باسم «التشخيص الجزيئي»، بحسب الطبيب كون هيسينغ يو أستاذ مساعد المعلوماتية الطبية في كلية الطب بجامعة هارفارد بولاية بوسطن الأميركية.



وأوضح هسينغ يو، في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية، أن المنظومة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم «تشارم» يمكنها إجراء التشخيص الجزيئي خلال فترة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وأكد أن درجة دقة النتائج هذه التكنولوجيا في تحديد طبيعة الورم من بين الأنواع الفرعية الثلاثة تصل إلى 93%.