محمد الجلاهمة



كشف بلاغ ورد الى غرفة العمليات بوجود شخص نائم داخل مركبته عند اشارة منطقة القصر مع منطقة سعد العبدالله، عن مدمن وتاجر لمواد مخدرة.



وبحسب مصدر أمني، فإن عدة بلاغات وردت تباعا عن شخص مغمى عليه داخل مركبته، وعلى الفور انتقل رجال من الطوارئ الطبية ودورية تتبع مخفر منطقة سعد العبدالله، حيث تبين ان نوم الشخص واغماءه ناتجان عن تعاطي مخدرات فتم نقله عن طريق الإسعاف الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج، وبتفتيش المركبة وجد بها (7) أكياس حشيش وسيجارة يشتبه في انها ملغومة بحشيش و10 أكياس صغيرة كيميكال وكيس كبير شبو وكيس شبو صغير وورق رشيد وأدوات للتعاطي وميزان حساس واكياس فارغة ومبلغ مالي، وتم وضع حراسة على الشخص تمهيدا لإحالته والمخدرات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.