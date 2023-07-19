عبدالله قنيص ـ سعود عبدالعزيز



تعامل رجال قوة الاطفاء وفي غضون أقل من 24 ساعة مع 4 بلاغات من بينها 3 حرائق والرابع تعلق بتعطل مصعد واحتجاز نساء، حيث تم التعامل مع البلاغات الأربعة من قبل 8 مراكز.



وكان بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية امس الأول يفيد باندلاع حريق في مبنى المعهد الديني بمنطقة الرميثية حيث تم الإيعاز الى مركزي البدع والسالمية بالتوجه الى موقع الحريق وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في محول كهرباء رئيسي تابع لمبنى المعهد بغرفة الكهرباء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر. وعقب ذلك ورد بلاغ عن تعطل مصعد في مسجد بمنطقة السالمية ويوجد أشخاص محتجزون بداخله وعليه تم توجيه مراكز السالمية والبحث والإنقاذ الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن هناك عدد 5 نساء محتجزات داخل المصعد، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث وإنقاذ المحتجزات داخل المصعد باستخدام معدات وأجهزة خاصة لمثل هذه الحوادث وتم تسليمهن إلى الطوارئ الطبية وهن بحالة صحية سليمة. كما تعامل رجال مركزي الاستقلال والصليبخات مع حريق في مخزن كراتين بمنطقة الصليبية الزراعية وتمت السيطرة على الحريق ‏وصباح أمس تعامل رجال مركز البيرق مع حريق مركبة داخل محطة وقود في منطقة جابر العلي وتعامل رجال الإطفاء مع بلاغ الحريق داخل المحطة بحرفية.