النجدي: الإقليم الكشفي العربي لديه برامج كشفية متطوره



الإسماعيلية ـ هناء السيد



شهد جناح الكويت، خلال فعاليات اليوم الوطني الذي أقيم باللقاء العالمي لتدريب القيادة الدولي الذي يقام بمدينة الاسماعيلية ولأول مرة بالاقليم الكشفي العربي بحضور أندي تشابمان رئيس اللجنة الكشفية العالمية وعمرو حمدي الأمين العام للاقليم الكشفي العربي رئيس المنظمة الكشفية العربية، حيث يقام تدريب القيادة العربية بمشاركة 32 مشاركا من جمعيات الكشافة من 13 دولة عربية شهد جناح الكويت اقبالا من المشاركين وأشادوا بالحلوى والمنتجات الكويتية.



وقال عبدالعزيز النجدي، عضو متطوع بلجنة الاعلام في جمعية الكشافة الكويتية، انه فخور بما شهده من إقبال على الجناح خلال لقاء التعارف بين الدول العربية المشاركة في التدريب الذي يقام لأول مرة بالاقليم الكشفي العربي، مشيرا إلى أن كل دولة عرضت ما يعبر عن تراثها من خلال الملابس والأكلات والمشروبات الشعبية، وتم عرض مجموعة من الإصدارات الكشفية لجمعية الكشافة كذلك صور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ومجموعة من الشعارات والشارات الخاصة بالكشافة الكويتية.



وأكد النجدي ان مثل تلك اللقاءات تقرب بين الشباب العربي من الدول المشاركة وكذلك المشاركين من برنامج التدريب من الدول الأوربية ويكتسب الشباب خبرة ومعلومات ثقافات جديدة.



وذكر أن رئيس اللجنة الكشفية العالمية السابق زار الكويت خلال فعاليات رسل السلام.



وثمن جهود رئيس المنظمة الكشفية العربية الأمين العام للاقليم الكشفي العربي عمرو حمدي وجهوده المستمرة للارتقاء بالعمل الكشفي، مشيرا إلى كم اللقاءات والندوات والفعاليات التي تقام بالمركز الكشفي واختيار مصر لعقد التدريب العالمي فيها يؤكد على الاهتمام والرعاية التي يقدمها عمرو حمدي للاقليم.



من جانبه، اعرب القائد بجمعيه الكشافة الكويتية عبدالعزيز أحمد ناصر عن سعادته بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الكشفية العالمية أندي تشابمان مما يؤكد اهمية برنامج تدريب القيادة الدولي الذي تم تنفيذه في أوروبا ولأول مرة يقام بالاقليم الكشفي العربي وأضاف أن وجود لجنة شبابية من المستشارين الشباب بالمنظمة الكشفية العربية يمثلون صوت الشباب ويستمعون إلى آراء الشباب خطوة رائدة بالعمل الكشفي العربي.



وعرضت الدول المشاركة خلال اجنحتها ما يميزها من تراثها الشعبي بالاضافة إلى الاغاني الوطنية.



واختتم الحفل الذي شهد انسجاما وتواصلا ببن المتدربين واختتم بأغنية «بشرة خير» التي تفاعل معها كل المتدربين وسط فرحة عارمة لنجاح برنامجهم التدريبي.