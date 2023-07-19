الدوحة - وكالات



استقبل أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة زيارته للدوحة ثاني محطات جولته الخليجية بعد السعودية.



وعقد الزعيمان قمة ثنائية تناولت عددا من الملفات المهمة، تصدرتها العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعرب أمير قطر عن سعادته بلقاء الرئيس التركي، وقال في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر:" سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة.



حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين.



كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها".



وعقد امير قطر والرئيس التركي مباحثات رسمية اكدا خلالها على الرغبة القوية لدى البلدين لتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز مكانتهما على الخريطة الاقتصادية العالمية.



وشهد الشيخ تميم بن حمد والرئيس اردوغان التوقيع على البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة مرور 50 عاما على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدوحة وانقرة.



وقبل مباحثاتهما الثنائية وعلى مستوى الوفود في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة، أهدى الرئيس أردوغان، الشيخ تميم بن حمد، سيارة "توغ" المصنوعة محليًا في تركيا، وذلك "تعبيرا عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين" بحسب ما قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" في بيان.



وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأزرق لأمير قطر، وتفحص الزعيمان السيارة لفترة في باحة القصر، قبل توجههما إلى المبنى الذي جرى اللقاء الثنائي فيه.



والأزرق هو اللون الأول لسيارة "توغ" ويحمل اسم "غمليك"، كناية عن المياه الزرقاء الواقعة تحت ظلال أشجار الزيتون في منطقة غمليك بولاية بورصة حيث يقع مصنع السيارة.



كما أطلع أمير قطر الرئيس أردوغان على الكرة التي لُعب بها نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما، بحسب وكالة انباء "الأناضول".



هذا وغادر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدوحة بعد زيارة رسمية قصيرة في إطار جولته الخليجية.